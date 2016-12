Dispositivo permite beijo à distância

09:09 · 27.12.2016 / atualizado às 09:10

Uma pesquisadora chamada Emma Yann Zhang criou um gadget que ajuda a matar a saudade de quem vive um relacionamento à distância. Ele foi apresentado ao público durante o congresso "Love and Sex with Robots", da Universidade de Londres.

O dispositivo chamado Kissenger, que é o projeto de doutorado de Emma, permite que casais que estão longe fisicamente se beijem através da internet. O periférico para smartphone adiciona um lábio de silicone na parte inferior do celular, permitindo enviar o beijo ao amado (a).

Ainda de acordo com a desenvolvedora do protótipo, o Kissenger conta com sensores de alta precisão que registram os movimentos do lábio do usuário. A partir daí, a pessoa do outro lado receberá o mesmo beijo, já que os sensores de seu dispositivo reproduzirão os movimentos.

De acordo com uma matéria do Mirror, o próximo passo dos desenvolvedores do gadget é 'colocar' perfume no protótipo. O usuário, então, poderá obter o cheiro autêntico da pessoa que quer beijar.

Ainda não há previsão de quando o produto será disponibilizado para o grande público, já que Emma pretende continuar trabalhando no protótipo.