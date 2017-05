Digimon World: Next Order já está disponível para PS4

16:29 · 03.02.2017

Já está disponível a partir desta sexta-feira (03), a versão física e digital de Digimon World: Next Order para PlaStation 4. O jogo desenvolvido pelo B.B Studio permite que os jogadores treinem e criem cerca de 200 personagens. Livre para todas as idades, o game apresenta um preço sugerido de R$ 249,90.

“Digimon é uma franquia muito querida e nós estamos muito felizes por trazer a série Digimon World de volta para os fãs leais e apaixonados nas Américas,” disse Mark Religioso, Gerente de Marcas e Marketing na BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. “Digimon World: Next Order dará aos fãs um sistema único de jogo, focado em criar e estreitar laços com seus companheiros digitais. Cada uma das interações, independentemente do tamanho, irá afetar a jogabilidade de alguma maneira. O sucesso do jogador no game está diretamente ligado à como eles desenvolvem seus Digimons.”

História

Digimon World: Next Order oferece uma aventura nova para os fãs do Mundo Digital. Os Machinedramons estão ficando descontrolados e destruindo o mundo. Os jogadores vão entrar nos papéis de Takuto ou Shiki e vão explorar e cruzar o universo para resolver os mistérios.