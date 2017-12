Designer cria conceito de possível novo smartphone da Apple

10:31 · 14.12.2017 / atualizado às 12:35

Lançado em 2013 como uma versão de baixo custo em relação ao seu irmão mais moderno, 5s, o iPhone 5c foi muito criticado quando foi anunciado. A carcaça de policarbonato dividiu opiniões e os espaços de armazenamento deixaram muita gente sem entender por qual motivo a Apple lançaria, em plena década de 2010, um smartphone que não aceita cartão de memória com apenas 8GB, que na verdade é 6GB, mas deixa apenas 4GB para o usuário.

Mas apesar de tudo, o telefone foi um sucesso e muita gente gostou das cores chamativas da traseira, algo bem explorado marketing da empresa. Baseado nisso, o iDropNews (em parceria com o famoso designer Martin Hajek) imaginou um conceito de uma versão "de baixo custo" do iPhone X, com traços do 5c.

O aparelho teria algumas das funções do novíssimo modelo, como a Câmera TrueDepth, que permitiria o Face ID e os Animoji's, e a tela cobrindo quase a totalidade da frente do aparelho. Mas diferente do iPhone X que tem uma tela OLED, a versão de baixo custo teria um visor de LCD, seguindo rumores que um modelo com tela desse tipo seria lançado em 2018. A traseira de policarbonato não interferiria no carregamento sem fio, visto que apenas traseiras de metal causariam problemas.