Descubra qual é o aplicativo grátis da Apple desta semana

09:00 · 05.02.2017

Todas as quintas-feiras, a Apple deixa um aplicativo ou um jogo em sua loja para ser baixado gratuitamente durante uma semana. Desta vez, o puzzle Roofbot foi o escolhido.

No jogo, o usuário guia o personagem Roofie através dos telhados e tenta colocar as bolas de energia de cor certa nos lugares adequados. No entanto, a arquitetura muda-se quando existe alguma interação. Ou seja, o jogador é obrigado a pensar antes de cada movimento, já que uma decisão errada pode aprisionar o personagem no telhado para sempre.

Você pode baixar o jogo através deste link.