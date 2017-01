Dell anuncia monitor de 27 polegadas

08:57 · 03.01.2017

A Dell divulgou nesta segunda-feira (2) imagens de um monitor ultrafino de 27 polegadas. O acessório é uma das novidades da empresa que será apresentada durante a CES 2017, evento de tecnologia que acontece de 5 a 8 de janeiro em Las Vegas (EUA).

O Dell 27 Ultrathin tem tela Quad HD, suporta HDR, conexão USB-C, portas HDMI 2.0 e saída de áudio. Ainda de acordo com a empresa, o acessório suporta uma faixa de cores e contraste maior do que a maioria dos monitores do mercado e tem suporte de até 99% da gama SRGB.

A previsão é que ele chegue ao mercado em março nos Estados Unidos e custe US$ 700.