Dell amplia portfólio gamer com linha de acessórios e monitores Alienware

07:03 · 14.06.2017

Mouse Alienware Elite Gaming ( Foto: Dell/Divulgação ) Mouse Alienware Advanced Gaming ( Foto: Dell/Divulgação )

A Dell anuncia na E3 – que acontece nesta semana em Los Angeles (Estados Unidos) -, o lançamento da primeira linha de acessórios e monitores gamers com a marca Alienware. Segundo a assessoria de imprensa da Dell, os produtos estão equipados com as últimas tecnologias disponíveis para precisão e alto desempenho durante os jogos, os novos monitores, teclados e mouses da marca também inovam com recursos exclusivos, como a compatibilidade com o sistema Alienware FX. Com a tecnologia, os periféricos entregam com luzes coloridas que reagem de acordo com a ação que ocorre na tela.

“Com o lançamento, a Alienware traz ao mercado um portfólio de acessórios e monitores com o mesmo nível de desempenho elevado dos notebooks e desktops da marca”, afirma Felipe Oliveira, gerente de Produtos para o Portfólio Gaming da Dell. “Esses lançamentos desafiam os limites dos gamers ao oferecer inovações em design e funcionalidades inspiradas no talento dos jogadores competitivos”, conclui.

Monitores

Com 25 polegadas, os monitores Alienware 25” (AW2518H e AW2518HF) desafiam os jogadores a testarem seus limites em painéis com taxa de atualização nativa com opções de 144Hz a 240Hz e virtualmente sem atraso na resposta dos comandos (1 ms). O produto traz resolução Full HD e a compatibilidade com as tecnologias NVIDIA G-SYNC (AW2518H) ou AMD FreeSync (AW2518HF). O equipamento conta ainda com bordas ultrafinas.

O lançamento traz ainda compatibilidade com a tecnologia Alienware FX, pela qual um sistema de luzes coloridas reage de acordo com a ação em games compatíveis. O recurso oferece uma nova camada de interação nos jogos e também pode ser configurado manualmente, exibindo a combinação de cores desejada pelo gamer em cada momento.

Teclados Alienware Gaming

O teclado Alienware Advanced Gaming traz teclas mecânicas e aposta em uma interação precisa e uma resposta consistente a cada comando. O lançamento traz cinco teclas macro programáveis e é compatível com o software Alienware Control Center, que permite a customização de todas as teclas conforme a necessidade de cada jogador.

A Dell anuncia também o lançamento do teclado Alienware Pro Gaming, indicado para os gamers mais competitivos. Além dos recursos avançados presentes no modelo Advanced Gaming, o modelo traz ainda comando de volume, memória onboard e 13 zonas de iluminação compatíveis com a tecnologia Alienware FX.

Mouses Alienware

O mouse Alienware Advanced Gaming promete um design anatômico com recursos avançados de software em um periférico capaz de alterar suas configuração de DPI (pontos por polegada, na sigla em inglês) em meio a ação. De acordo com a Dell, o recurso possibilita ao gamer modificar a resposta dos movimentos do mouse para oferecer maior precisão ou velocidade. O periférico conta com nove botões que podem ser customizados dentro dos jogos.

A marca também destaca o lançamento do mouse Alienware Elite Gaming. O modelo amplia os recursos já oferecidos no modelo Advanced Gaming, incluindo grips intercambiáveis, até 13 botões programáveis e até quatro níveis de pressão customizáveis que garantem total precisão nos comandos. Além disso, o periférico também é compatível com a tecnologia Alienware FX.

Disponibilidade

Os periféricos da marca Alienware estarão disponíveis em breve no Brasil.