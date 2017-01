D-Link lança câmera Wide Eye com campo de visão de 180º

08:43 · 17.01.2017 / atualizado às 08:54

Chega ao Brasil a câmera Wide Eye modelo DCS-960L da D-Link – uma das líderes mundiais em infraestrutura para redes e líder em mindshare na categoria de conectividade no Brasil e na América Latina. Primeira câmera Wi-Fi de 180º oferecida ao mercado de consumo, seu principal diferencial está em oferecer o maior ângulo de visão disponível em câmeras fixas. Equipamentos comuns oferecem um campo de visão limitado em 130º ou menos – já o lançamento da D-Link oferece cobertura para todo um ambiente com um único dispositivo. O preço dela é R$ 999.

Com tecnologia de redução de distorção, a câmera DCS-960L promete a exclusiva lente Wide Eye de 180º, que é capaz de capturar a visão "olho de peixe" garantindo ampla visão do ambiente de monitoramento. Ela oferece ainda funcionalidades avançadas de segurança, incluindo áudio bidirecional (é possível ouvir os sons registrados no ambiente monitorado e também enviar mensagens sonoras para o local em tempo real), alertas de som e movimento, entrada para cartão microSD e alcance de até 5 metros para ambientes totalmente escuros. Essas características tornam o modelo ideal para instalação em residências ou empresas de médio porte, além de entradas de condomínios com grande movimentação de público.

Ao utilizar um cartão microSD na câmera Wide Eye, os usuários têm a flexibilidade de poder ativar a gravação de vídeo localmente na câmera, sem a necessidade de dispositivos externos para armazenamento. Além disso, é possível escolher diferentes opções de gravação com base em eventos, agendamentos ou mesmo ativar o modo de gravação contínua.

Gravação descomplicada

Segundo a assessoria de imprensa da D-Link, além da qualidade de vídeo de alta definição (HD), a câmera pode ser facilmente acessada e gerenciada por meio do aplicativo gratuito mydlink Lite disponível para dispositivos iOS, Android e Windows Phone. Além disso, a tecnologia Wi-Fi 11AC integrada permite sua conexão a uma banda de 5 GHz, proporcionando melhor qualidade para a transmissão de vídeos em alta definição (HD).

Caso os usuários queiram armazenar imagens de forma externa, a sugestão da D-Link é a utilização do gravador digital DNR-202L que grava, transmite e reproduz simultaneamente as imagens de até quatro câmeras Wi-Fi D-Link. O modelo permite a gravação de vídeo por meio de unidade de armazenamento USB.

Mais sobre a câmera Wide Eye HD DCS-960L:

- Campo de visão de 180 graus: Lente com maior ângulo existente para câmeras fixas de varejo;

- Qualidade de vídeo HD 720p: Muitos detalhes e imagem com grande nitidez;

- Tecnologia exclusiva de redução de distorção: Maximiza a qualidade de vídeo, reduzindo a distorção;

- Tecnologia sem fio 11AC: A mais recente tecnologia Wi-Fi, para proporcionar melhor amplitude de banda e maior alcance;

- Detecção de movimento: Alertas de notificação em caso de detecção de movimento;

- Gravação local: Entrada para cartão MicroSD/SDXC para gravação local;

- Visão noturna: Visão noturna de até 5 metros, mesmo em ambientes em completa escuridão.