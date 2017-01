Crianças podem criar historinhas por meio de aplicativo

18:02 · 12.01.2017

Nesta quinta-feira (12), o Google anunciou o Toontastic 3D, um aplicativo que permite que as crianças transformem suas ideias em doodle, versões modificadas do logotipo do Google, podendo ser exploradas também com realidade virtual. Assim como o Toontastic original, lançado em 2011, o update permite que as crianças construam o que quiserem, incluindo livros ou lições de ciência para a escola, criem projetos, histórias curtas e desenhos.

O Toontastic 3D está disponível, gratuitamente, para download em celulares, tablets e Chromebooks selecionados, na Google Play Store e App Store.