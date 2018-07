Copa do Mundo: Brasil é vencedor no Facebook

08:53 · 16.07.2018 / atualizado às 09:06 por AFP

Mesmo sem conquistar a sexta estrela, a seleção brasileira sai campeã em um quesito: a equipe que mais interagiu no Facebook durante a Copa do Mundo de futebol 2018 - informa a rede social.

Segundo dados do gigante americano, entre compartilhamentos, curtidas e comentários, o Brasil liderou as interações, à frente de argentinos e franceses.

Na sequência, vêm Rússia, México, Inglaterra, Croácia, Portugal, Alemanha e Itália.

Por jogadores, o argentino Messi bateu o brasileiro Neymar e o português Cristiano Ronaldo, um ranking que confirma a tendência registrada durante as duas primeiras semanas do Mundial. Nenhum francês aparece entre os dez jogadores que mais suscitaram interações.

Messi também foi o que teve mais "curtidas", à frente de Neymar e Cristiano Ronaldo.

Ainda de acordo com o Facebook, por país, os brasileiros foram os que mais discutiram a Copa, à frente de americanos, mexicanos, indianos e vietnamitas.

Os momentos que geraram picos de interação no Mundial são todos ligados à final: a vitória da França, o gol de Pogba e o gol contra do croata Mandzukic no início da partida.