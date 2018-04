Conheça site de casamento desenvolvido por cearenses

08:31 · 30.04.2018 / atualizado às 08:33

Os primeiros 15 dias são gratuitos para teste ( Foto: Divulgação/Willu )

Similar ao iCasei, a plataforma Willu foi desenvolvida por cearenses para ajudar os noivos a organizarem seu casamento.

A ferramenta oferece aos usuários recursos como "checklist" personalizável para auxiliar o casal em suas tarefas e compromissos, lista de presentes em loja, presentes ilimitados, divulgação de eventos (chá de panela, despedida de solteiro, etc), história do casal com galeria de fotos e vídeos, depoimentos de pessoas que fazem parte da vida do casal e timeline social.

Outro recurso que a plataforma disponibiliza é a a opção de confirmação ativa de presença por telefone com áudio personalizado pelos noivos.

O Willu ainda tem como diferencial a lista inteligente e totalmente personalizável. Quando os noivos criam o site casamento, eles fornecem uma série de informações e com isso, o aplicativo gera uma lista de presentes adequada para cada perfil. Os noivos também podem adicionar ou retirar o presente da lista, editar o nome, o valor e ainda aumentar ou diminuir o número de cotas disponíveis para cada item.

O aplicativo já está disponível para download para os sisema Android e iOS, também podendo ser acessado pelo site. Os noivos têm acesso a outros casamentos realizados pela plataforma onde podem se inspirar, além de terem 15 dias gratuitos para teste. Para maior privacidade, os noivos podem optar por criar um perfil privado onde apenas os seus convidados poderão interagir e visualizar o conteúdo.