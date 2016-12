Conheça quais os aplicativos deixam o Android lento

12:07 · 22.12.2016 / atualizado às 12:09

Os desenvolvedores do Avast, plataforma especialista em antivírus, divulgou ontem (21), uma lista de aplicativos "prejudiciais" aos smartphones com sistema operacional Android. Os pontos negativos dos serviços são a lentidão, fazendo com que os celulares travem. Isso porque, os Apps precisam de muita memória para serem executados e também necessitam de alguns recursos dos servidores. Confira o ranking:

Aplicativos que são executados sozinhos

1.Facebook

2.Musical.ly

3.Google Maps

4.WhatsCall

5.Daily Mail Online

6.Instagram

7.Ynet

8.BBM

9.Gerenciador de páginas do Facebook

10.Facebook Messenger

Aplicativos executados pelo usuário

1.Snapchat

2.Spotify

3.Livros Gratuitos – Wattpad

4.LINE

5.Amazon Shopping

6.Tinder

7.SmartNews

8.Clean Master

9.Google Spreadsheets (Planilha)

10.The Guardian

Jogos

Puzzle & Dragons

Line: Disney Tsum Tsum

Clash Royale

Criminal Case

Hay Day

Boom Beach

Clash of Clans

Bubble Witch 2 Saga

Candy Crush Saga

Words With Friends