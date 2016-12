Conheça os melhores aplicativos de jogos para o final do ano; veja ranking

17:40 · 27.12.2016 / atualizado às 10:45 · 28.12.2016

Reigns é um dos aplicativos mais baixados do ano ( Foto: Reprodução )

Por causa do final de ano muitas pessoas ficam com tempo livre para explorar aplicativos de entretenimento. Sabendo desta procura, o site The Verge desenvolveu um ranking com os melhores jogos de smartphones do ano que são compatíveis com os sistemas operacionais Android e iOS. Confira:

Reigns

No jogo, os usuários assumem o papel de um monarca medieval da modernidade que impõe as suas vontades (boas ou ruins) deslizando para a esquerda ou para a direita.

The Battle of Polytopya

É um game estratégico de aventuras composto por etapas. Na batalha, os jogadores governam o mundo lutando contra tribos malignas. Novas terras e tecnologias podem ser descobertas no decorrer dos confrontos.

Mini Metro

É um clássico simulador de metrô. Os desenvolvedoras da plataforma já foram vencedores do prêmio Independent Games Festival (IGF), onde homenageia programadores e demais aplicativos de entretenimento.

Severed

Os usuários controlam Sasha, uma guerreira de apenas um braço que vai em busca da família com uma espada na mão.

Clash Royale

Controlando tropas, feitiços e outras estruturas, os jogadores defendem os seus "Clash of clans" (reinos) do inimigo.

Deus Ex Go

É um game de quebra-cabeça, onde os utilizadores enfrentam adversários em turnos, presentes no decorrer do jogo.