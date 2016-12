Conheça opções de sites e aplicativo para fazer sua retrospectiva no Instagram

09:07 · 30.12.2016 / atualizado às 09:12

Na contagem regressiva para 2017, é hora de lembrar dos melhores momentos que compartilhamos nas redes sociais em 2016. Para relembrar o que publicamos no Instagram, veja a lista de cinco sites e aplicativo que fazem sua restrospectiva:

1) 2016 Best Nine

O site mostra suas noves fotos mais curtidas ao longo de 2016 de forma gratuita.

2) Instagfy

O endereço virtual gera um clipe de vídeo com suas fotos mais comentadas e curtidas.

3) 16bestof16

Para quem gosta de exibir as fotos em grade, o site seleciona suas melhores fotos publicadas em 2016.

4) Pastbook

Através do Pastbook, é possível selecionar seus melhores momentos tanto no Instagram como no Facebook. Basta selecionar o ano desejado.

5) InsTrack

O aplicativo, que é pago na maioria de suas opções, funciona como uma ferramenta completa para administrar suas fotos e dados de publicações no Instagram.