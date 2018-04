Conheça as novas opções para os pais personalizarem o YouTube Kids

08:37 · 26.04.2018 / atualizado às 08:38

O aplicativo YouTube Kids foi lançado há três anos com o objetivo de proporcionar às crianças um local para acessar vídeos que fossem enriquecedores e que lhes permitissem explorar seus interesses.

Nesta quarta-feira (25), foram apresentadas três novas opções para os pais personalizarem ainda mais o recurso. Conheça:

1) Acervo disponibilizado por parceiros confiáveis e YouTube Kids: Os parceiros e a equipe do YouTube Kids oferecerão um acervo de canais confiáveis em uma variedade de assuntos como artes, artesanato, música, esportes, educação e muito mais. Assim, fica mais fácil para os pais selecionarem apenas o acervo de canais e os assuntos que desejam que seus filhos acessem. Basta ir a Configurações de Perfil e selecionar o acervo disponível, como Vila Sésamo e UNICEF.

2) Conteúdo aprovado pelos pais: Para os pais que desejam controlar ainda melhor os vídeos e canais no aplicativo YouTube Kids, será lançando um recurso ainda este ano que permitirá aos pais escolher exatamente cada vídeo e canal disponível para os seus filhos no aplicativo.

3) Melhor controle de desativação de pesquisa para uma experiência ainda mais restrita: Sempre foi possível desativar a pesquisa no aplicativo YouTube Kids, mas agora após a desativação da pesquisa, a experiência no YouTube Kids ficará restrita aos canais que foram verificados pela equipe do YouTube Kids. Isso significa que a desativação de pesquisa não incluirá recomendações da coletânea mais abrangente do YouTube Kids.

Para os pais que apreciam a versão atual do YouTube Kids e desejam ter uma seleção mais abrangente de conteúdo, ele ainda está disponível.