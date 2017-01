Conheça 25 comandos que o Google Now realiza e que provavelmente você não conhecia

16:10 · 03.01.2017

Informações sobre clima é uma das opções que os usuários podem solicitar ao Google Now ( Foto: Reprodução )

Com o surgimento do sistema operacional Android, várias melhorias foram desenvolvidas para simplificar a vida dos seus usuários. Um exemplo disto é o Google Now, assistente pessoal dos dispositivos móveis. Ele já é conhecido por muitos internautas na realização de atividades, como pesquisas de localização, criação de eventos e até para saber qual o número mais solitário.

O que muitos utilizadores do Android não sabem é que o Now consegue realizar atividades bem mais complexas. Abaixo, confira 25 comandos que que o assistente pessoal consegue realizar e que muitos usuários não conheciam.

Pesquisa

Ficar informado sobre os eventos astrológicos. Ex: Quando acontecerá um eclipse?

Aproximar com a natureza. Ex: Qual os sons que um lobo emite?

Conhecer sobre a história do nome das pessoas . Ex: O nome Maria possui quantos anos?

Comprar ações de uma empresa. Ex: Quanto vale uma ação da Petrobras?

Matar a curiosidade sobre tamanhos. Ex: Quantos metros possuem o Cristo Redentor?

Entretenimento

Descobrir qual artista canta uma música que está em reprodução. Ex: Qual cantor/banda reproduz esta canção? (colocar a parte da melodia no comando de voz).

Saber que horas os filmes irão passar. Ex: Qual a programação do canal e/ou do cinema?

Acompanhar vídeos aleatórios . Ex: Como abrir uma lata de azeitonas de um jeito mais fácil?

Atualizar o resultado dos esportes. Ex: Qual o placar do último jogo do basquete solar cearense?

Assistir um trailer. Ex: Assistir trailer do filme "Durval discos".

Viagens

Saber horários de outras cidades. Ex: Que horas são em Milão?

Traduzir frases. Ex: Traduzir "quero um café, por favor!", para o idioma italiano.

Conversão de moedas. Ex: Quanto vale 1 dólar em reais?

Informar sobre voo. Ex: Mostre as informações sobre o meu voo.

Evitar fazer viagens perdidas. Ex: O Diário do Nordeste está aberto em tal horário?

Básico

Enviar e-mails. Ex: Olá (nome do seu contato de e-mail ) estou no trânsito. Chego em poucos minutos.

Organizar seu dia a dia. Ex: Criar uma lista sobre determinado assunto.

Fazer uma publicação nas redes sociais. Ex: Publicar postagem no meu Facebook.

Mostrar e-mail. Ex: Me informe sobre os e-mails de tal contato.

Conhecer sobre aplicativos. Ex: Mostrar os novos Apps de jogos.

Navegação

Evitar confusões. Ex: Estou perdido. Leve-me para casa.

Encontrar restaurantes rápidos. Ex: Qual o fast food mais próximo?

Conhecer os horários de festas. Ex: Qual a programação do Dragão do Mar?

Informar sobre distâncias. Ex: Qual a distância de Fortaleza para Canoa Quebrada?

Aprender cada pedaço da cidade: Ex: Mostrar o mapa completo da cidade de Fortaleza.