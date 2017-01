Confira os 4 jogos grátis de fevereiro para usuários do Xbox Live Gold

07:45 · 25.01.2017

Star Wars: The Force Unleashed Monkey Island 2: Special Edition Project Cars Digital Edition Lovers in a Dangerous Spacetime

Agora em fevereiro, os usuários de Xbox 360 e Xbox One que são assinantes da Xbox Live Gold vão receber mais quatro novos jogos para a sua biblioteca. Serão dois de Xbox One e dois de Xbox 360, que podem também ser jogados via retrocompatibilidade. Todos de forma gratuita.

Para o Xbox One, chega o shooter cooperativo Lovers in a Dangerous Spacetime, seguido do game de corrida Project Cars Digital Edition. No Xbox 360, chegam uma dupla de clássicos da LucasArts. Primeiro, o icônico jogo de aventura Monkey Island 2: Special Edition, e então conheceremos o lado negro da força em Star Wars: The Force Unleashed.

Todos os games serão disponibilizados por tempo limitado via Games with Gold projeto criado para beneficiar membros Xbox Live Gold!

Veja abaixo a disponibilidade de cada título de fevereiro:

Lovers in a Dangerous Spacetime (R$ 29): disponível de 1 a 28 de fevereiro no Xbox One

Project Cars Digital Edition (R$ 99): disponível de fevereiro a 16 de março no Xbox One

Monkey Island 2: Special Edition (R$ 49): disponível de 1 a 15 de fevereiro no Xbox One e Xbox 360

Star Wars: The Force Unleashed (R$ 69): disponível de fevereiro a 16 de março no Xbox One e Xbox 360

Os valores em parênteses seriam os cobrados atualmente pelos jogos, mas eles agora estarão gratuitos nas datas divulgadas acima.