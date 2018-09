Confira as 10 habilidades tecnológicas mais populares de 2018

08:28 · 15.09.2018

Deep Learning são redes neurais artificiais imitam como o cérebro humano processa, armazena e reage com a informação e podem ser usadas em quase todas as indústrias ( Foto: Panchenko Vladimir/Shutterstock )

Estamos prestes a vivenciar a maior transformação no mercado de trabalho desde que teve início a Revolução Industrial. Embora essa primeira transição tenha durado mais de um século, a atual mudança para um sistema mais automatizado e digitalizado no local de trabalho está ocorrendo em ritmo muito mais acelerado do que aquele previsto inicialmente.

Nove em cada dez empresas sabem que a ruptura digital está próxima, de acordo com o relatório do McKinsey Global Institute intitulado "Jobs Lost, Jobs Gained: Transições da Força de Trabalho em um Momento de Automação", mas apenas 44% delas estão se preparando adequadamente para isso.

Conseguir antecipar quais serão as habilidades cruciais para este novo momento é fundamental para obter certa vantagem neste cenário, e é por isso que a Udemy, a maior plataforma global de cursos on-line, revela as habilidades tecnológicas que são tendências este ano, com base na procura que tiveram na plataforma, e que prometem continuar na crista da onda - pelo menos num futuro próximo.

As habilidades tecnológicas do amanhã

Analisando as capacidades adquiridas por mais de 24 milhões de pessoas através da plataforma da Udemy, estas são as 10 habilidades tecnológicas que apresentaram um crescimento considerável em 2018 e que não devemos perder de vista tão cedo:

1. Kotlin: A linguagem de programação Kotlin v1.0 foi lançada em 2016 como uma alternativa ao Java para o desenvolvimento de aplicativos Android. O consumo de cursos sobre Kotlin aumentou 95% no ano passado, tornando-se a habilidade tecnológica número 1 em 2018.

2. Redes neurais ou 'Deep Learning': Redes neurais artificiais imitam como o cérebro humano processa, armazena e reage com a informação e podem ser usadas em quase todas as indústrias: comércio on-line (análise de carrinho de compras), finanças (prevenção de fraude com cartão de crédito), saúde (prevenção de doenças) ou agricultura (gestão de cultivos), por exemplo.

3. Gestão de Projetos: Esta é uma das profissões em mais rápido crescimento: 87,7 milhões de gerentes de projetos serão necessários em 2027, de acordo com o Project Management Institute.

4. Apache Kafka: O Apache é um diferencial para empresas que buscam se manter um passo à frente. Sua capacidade de fornecer dados em tempo real e aplicar análise preditiva permite estudar o comportamento do cliente.

5. GraphQL: À medida em que os aplicativos para smartphones se tornam mais complexos e ricos em dados, o GraphQL (desenvolvido pelo Facebook) otimiza o desempenho móvel ao redesenhar a aquisição de dados

6. Chef: Muitas empresas usam o software Chef para controlar e gerenciar sua infraestrutura de TI, por isso não é surpreendente que o Chef seja a sexta habilidade mais popular do ano.

7. Certificações da Microsoft: O Azure, o SQL Server, o Windows Server e o Microsoft Office (Excel, Word, Outlook e Powerpoint) ainda têm seu lugar no pódio entre as habilidades mais ensinadas neste ano.

8. Inteligência Artificial: A Inteligência Artificial (I.A.) é a tecnologia mais inovadora da nossa era e, por enquanto, estamos apenas arranhando a superfície. A velocidade com a qual a I.A. melhorou em pouco tempo possibilita seu uso em muitas indústrias - desde ajudar a detectar câncer até analisar padrões para capturar esquemas de lavagem de dinheiro.

9. Ethereum e Blockchain: Semelhante ao blockchain do Bitcoin, o Ethereum permite que você execute código em qualquer aplicativo descentralizado para gerenciar registros ou transações. A revolução ligada ao blockchain continua em expansão.

10. RPA (Robotic Process Automation): Assim como os robôs físicos revolucionaram a indústria de manufatura, os robôs de software agora afetam diretamente o mundo dos negócios, libertando os trabalhadores de tarefas mecânicas.