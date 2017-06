Conferência sobre JavaScrip acontece em Fortaleza

09:12 · 12.06.2017 / atualizado às 09:15

A BrazilJS, maior conferência sobre JavaScript do mundo, consolidou-se em Porto Alegre. Mas a primeira edição foi em Fortaleza (CE), para onde o evento retornará em 2017, após seis anos e cinco grandes encontros no currículo - todos na capital gaúcha. A volta ao nordeste foi confirmada em razão da grande demanda do público e ocorrerá nos dias 1 e 2 de setembro, um fim de semana depois da conferência na região Sul, marcado para 25 e 26 de agosto. O local escolhido como sede é o mesmo da estreia: a UNI7 – Centro Universitário 7 de Setembro (Av. Alm. Maximiano da Fonseca, 1.395). Os ingressos estão no segundo lote e disponíveis pelo portal do evento.

O anúncio oficial do retorno ao Nordeste foi feito ainda na BrazilJS Conf 2016. A intenção é proporcionar à comunidade de Fortaleza a mesma experiência da já tradicional versão porto-alegrense. Por isso, boa parte da grade de programação será igual. Ou seja: aquela palestra sensacional poderá ser conferida nas duas cidades. Além, é claro, de ficar disponível posteriormente no canal da BrazilJS no Youtube.

Maior do mundo?

Sim! A BrazilJS tem o título de maior conferência do gênero.

1.600 participantes por dia

23 palestrantes

50 pessoas envolvidas na organização

20 mil visualizações via streaming pelo YouTube

Site e aplicativo da BrazilJS acessados cerca 30 mil vezes na semana do evento

300 litros de café durante os dias

16 horas de palestras

20 patrocinadores

Participantes de 22 estados brasileiros e 10 países