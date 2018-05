Conferência debate computação forense e direito digital neste sábado (5)

13:59 · 03.05.2018

O Ceará recebe, neste sábado (5), a Cofforense - Conferência de Café com Forense, um dos maiores encontros na área de computação forense e direito digital do país. Durante todo o dia, de 8h às 18h, os melhores peritos forenses do Brasil vão falar de assuntos como análise de malware, identificação de plágio de software, análise de vídeo e imagens digitais.

No ano passado, a Cofforense de Fortaleza foi realizada em abril e reuniu 420 interessados no assunto, entre profissionais da área e estudantes do direito e da computação. Além de Fortaleza, o evento deste ano vai passar ainda por João Pessoa, Campo Grande, São Paulo, Curitiba, Belém, Recife, Brasília, Vitória, Palmas, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador.

A promoção é da Associação de Peritos em Computação Forense (Apecof), que tem na presidência o cearense Marcos Monteiro, um dos consultores que deu respaldo técnico para elaboração do projeto de lei conhecido como Lei Maria da Penha na Internet, ou Lei Rose Leonel, que pune com mais rigor a disseminação indevida de material íntimo, mais conhecida como pornografia da vingança (revenge porn).

Evento

Marcos abre o evento falando sobre “Windows registry – amigo íntimo do perito”. O perito ad-hoc foi também colunista do Diário do Nordeste, respondendo a dúvidas na área de informática e já participou em casos de grande repercussão na justiça cearense. Em seu site, o presidente da Apecof dá dicas sobre computação forense. Em julho de 2017, Marcos conversou com o Diário Plus e explicou melhor o trabalho dos peritos forenses.

Entre os palestrantes está Gustavo Vilar, perito criminal federal de informática que participou da operação Lava Jato. Já Evandro Dalla Vecchia, perito criminal na área digital do Instituto Geral de Perícias, do Rio Grande do Sul, vai falar sobre “Casos e causos da perícia digital”. Ele também é autor do livro “Perícia Digital – da investigação à análise forense” e professor em cursos de formação e aperfeiçoamento de peritos criminais, delegados, inspetores, escrivães e policiais militares.

O advogado especialista em direito digital e perito em informática no Tribunal de Justiça de do Estado de São Paulo, José Antônio Milagre, vai palestrar sobre “Tendências em crimes informáticos e desafios na requisição de registros para apuração de autoria”. Ele é autor dos livros “Marco Civil da Internet: Comentários à Lei 12965/2014” e “Manual de Crimes Informáticos”.

“Fake news: artifícios para identifiar se a imagem é fake ou não” é o título da palestra do professor Edson Cavalcanti, vice-diretor executivo da Apecof com experiência na área de processamento digital de sinais, com ênfase nas imagens, reconhecimento de padrões e inteligência artificial. Inácio Gorayeb, perito em análise comparativa de softwares e especialista em teste de software, ministrará palestra sobre “Plágio de software, nem tudo que parece é”.

O evento ainda contará com a participação do capitão Daniel Mourão, chefe da Seção de Segurança Cibernética do 52º Centro de Telemática do Exército Brasileiro. Ele vai falar sobre “Análise de malware – um estudo de caso”. Segundo o presidente da Apecof, durante todo o dia haverá oferta de café gourmet, pois a cafeína está entre as predileções do pessoal que trabalha na área digital.

Programação

08:30h - Windows Registry - amigo íntimo do perito

Prof. Marcos Monteiro

09:40h Plágio de software - nem tudo que parece é

Prof. Inácio Gorayes

10:40h Análise de malware - um estudo de caso

Prof. Daniel Mourão

11:40h Fake news: artifícios para identificar se a imagem é fake ou não!

Prof. Edson Cavalcanti

12:30h Intervalo para almoço

14:00h Tendências em crimes informáticos e desafios na requisição de registros para apuração de autoria

Prof. José Antônio Milagre

15:00h Casos e causos da perícia digital

Prof. Evandro Dalla Vecchia

16:00h Desafios computacionais da operação Lava Jato

Prof Gustavo Vilar

17:00h Painel com os palestrantes, sorteios e encerramento

Serviço

COFFORENSE – Café com forense

Data: 5 de maio

Hora: 8 às 18h

Ingresso: R$ 35 + 1 lata de leite em pó

Endereço: Rua João Adolfo Gurgel, 133