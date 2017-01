Comunidades do Orkut estão de volta na nova versão do aplicativo hello

15:00 · 18.01.2017

Na nova versão do aplicativo para mobile hello, disponível para os sistemas Android e iOS, as comunidades do finado Orkut estão de volta para os usuários. A rede social foi desenvolvida por Orkut Buyukkokten, mesmo fundador da plataforma digital que fez sucesso principalmente entre os brasileiros.

As comunidades do hello oferecem flexibilidade aos usuários para criar temas e reunir pessoas. Elas permitem conversas em tempo real nos espaços de chat. Para criar uma, o usuário do app precisa ser ativo na rede social.

"A hello está orgulhosa em oferecer esta nova funcionalidade para que nossos usuários possam estabelecer conexões ainda mais verdadeiras e profundas, construindo relações mais duradouras e cheias de significados”, declara Orkut.

Veja como funcionam as comunidades:

1) Abertas a todos: desenhadas como uma evolução das antigas comunidades do orkut.com, elas são públicas para que todos possam facilmente encontrá-las, entrar e participar.

2) Fórum: o formato a partir de discussões temáticas permite que os diálogos se tornem mais ricos e as pessoas se conheçam melhor.

3) Sem donos: diferentemente das comunidades do orkut.com que tinham um criador, as da hello são democráticas, os usuários mais participativos e com melhor reputação vão ganhar a liderança da comunidade, que continua sendo aberta a todos que compartilham daqueles interesses.

4) Divertidas e móveis: as comunidades da hello são desenhadas para dispositivos móveis e trazem a proposta de serem divertidas e cheias de humor e leveza.

5) Criadas por usuários: os usuários são livres para criar, nomear e escolher os temas para as comunidades, associando por meio de tags até duas Personas.

6) Conteúdo vai para o folio público: como forma de enriquecer as comunidades, os jots (postagens) criados dentro delas são sempre relacionados à persona de origem e postados no folio público.