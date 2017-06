Competições da segunda temporada da Pro League 2017 de Rainbow Six Siege começam hoje (12)

09:34 · 12.06.2017

O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo, sempre às terças-feiras a partir das 14h, com narração em português, nos canais da Ubisoft eSports no Twitch e no YouTube.

A Ubisoft anuncia que as competições da segunda temporada da Pro League 2017 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege começam nesta segunda 12 de junho na América do Norte, 13 de junho na América Latina e 15 de junho na Europa.

A primeira temporada teve grande audiência no Brasil. Os dois representantes latino-americanos, Black Dragons e V3 Masters, ficaram entre os quatro semifinalistas das finais mundiais, disputadas em Katowice, Polônia. A BD ficou com o vice-campeonato, após derrota na final para a Penta Sports, da União Europeia.

Oito equipes novamente disputarão a divisão LATAM nesta segunda temporada: BRK e-Sports, Black Dragons, paiN Gaming, Santos Dexterity, NOX Gaming, Operation Kino, INTZ e-Sport Club e Merciless Gaming. As três últimas são as novidades da competição. O formato do torneio segue o mesmo, com oito representantes em cada grupo: Europa, América do Norte e LATAM.

O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo, sempre às terças-feiras a partir das 14h, com narração em português, nos canais da Ubisoft eSports no Twitch e no YouTube. O calendário foi adequado com as regiões Europa e América do Norte e agora as disputas serão online.

Na terça-feira (13), a BRK e-Sports enfrentará a Merciless Gaming, na abertura das disputas no grupo LATAM. Na sequência, a Santos Dexterity duelará contra a NoX Gaming. O formato segue o mesmo da primeira temporada, com partidas eliminatórias e modelo “Melhor de 3”.

Melhor do Mundo

A Pro League é disputada na plataforma PC e terá três temporadas (seasons), cada uma composta por uma fase regional e um evento presencial com os melhores times da Europa, América do Norte e América Latina. As decisões da primeira temporada aconteceram em Katowice, na Polônia, em 20 e 21 de maio.

Mais detalhes sobre a competição e programação podem ser encontrados no portal do evento.

Equipes da segunda temporada:

Pro League LATAM:

Seed 1 – BRK e-Sports

Seed 2 – Black Dragons

Seed 3 – Pain Gaming

Seed 4 – Santos Dexterity

Seed 5 – NoX Gaming

Seed 6 – Operation Kino

Seed 7 – INTZ e-Sports

Seed 8 – Merciless Gaming

Pro League América do Norte:

Seed 1 – FlipSid3 Tactics

Seed 2 – Vertical Gaming

Seed 3 – Elevate

Seed 4 – Continuum

Seed 5 – Most Wanted

Seed 6 – 1nfamy

Seed 7 – Ferocity

Seed 8 – OMEN

Pro League Europa:

Seed 1 – PENTA Sports

Seed 2 – GiFu

Seed 3 – gBots

Seed 4 – Playing Ducks

Seed 5 – Team Vitality

Seed 6 – Millenium

Seed 7 – Unknights

Seed 8 – Supremacy