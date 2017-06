Clientes do Banco do Brasil poderão transferir recursos e dividir contas pelo WhatsApp

08:13 · 13.06.2017

Em breve, nova funcionalidade do Banco do Brasil vai dispensar as informações de dados bancários e adotar a leitura do QR Code e a transmissão de mensagens entre telefones celulares na hora das transferências. Batizada de “Pagar ou Receber”, a nova solução permite compartilhar as informações por SMS e também por aplicativos como WhatsApp ou similares.

Funciona assim: ao acessar a solução na home screen (primeira tela) do aplicativo da instituição, o cliente informa o valor, a data para recebimento e um QR Code será gerado já com os dados da agência e conta corrente. A partir daí, o responsável pela transferência pode ler a imagem na tela do smartphone ou receber a mensagem com os dados em seu aparelho celular. Para concluir a transferência, ele será levado ao ambiente seguro do app Banco do Brasil para digitar a senha da sua conta corrente e confirmar a transação.

A solução permite que um mesmo evento possa ser compartilhado entre duas pessoas ou mais, o que facilita a divisão de valores por grupos, como contas de restaurantes, bares ou serviços de transportes, por exemplo.

Além de tornar a transferência mais rápida e prática, o “Pagar ou Receber” elimina a devolução de transferências por inconsistências no preenchimento dos dados bancários.

O Banco do Brasil apresentou a novidade no Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras (Ciab), organização pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre 6 e 8 de junho, em São Paulo.