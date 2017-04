Ciência e tecnologia integram programação da Bienal Internacional do Livro

12:44 · 06.04.2017 / atualizado às 12:46

A ciência e a tecnologia terão destaque dentro da programação da XII Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontece de 14 a 23 de abril no Centro de Eventos, em Fortaleza. Entre as principais atrações, a participação inédita do físico, astrônomo e escritor Marcelo Gleiser, que falará sobre o tema “A humanidade, o universo, a vida: perspectivas da Ciência, Filosofia e Religião” no auditório principal do evento, no domingo (16).

Um espaço denominado “Luz do Conhecimento” irá reunir oficinas, exposições e lançamentos de livros relacionados à ciência e tecnologia. O local abrigará a “Praça de Jogos Digitais”, além de competições de robô de sumô, criações em impressora 3D e exposição de drones. As atividades integram a programação organizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado (Secitece).

Exposição de fósseis e uma programação especial relacionada à bacia sedimentar do Araripe também estão entre as atividades que têm como objetivos aguçar a curiosidade e desmistificar o conhecimento em ciência nas crianças, jovens e adultos.

Decifrando o universo

O universo e seus mistérios terão espaço na programação da Secitece dentro da Bienal Internacional do Livro, com a exposição “Paisagens Cósmicas”, observação astronômica “Noite das Estrelas” e ainda um Planetário Móvel disponível para visitação no 2º andar do Centro de Eventos.

A programação oficial da Secitece começa na sexta-feira (14) com a palestra da professora Alexandra Okada, sobre o tema “ Preparando os Jovens do Futuro com Pesquisa”, às 17h, na sala Luz do Conhecimento – Espaço Verde.