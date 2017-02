Cidades dos Estados Unidos receberão 5G nos próximos meses

16:30 · 02.02.2017

Os dados móveis em 5G já são uma realidade, pelo menos nos Estados Unidos. A AT&T, operadora local, anunciou que começará a trabalhar com a tecnologia, iniciando a venda de pacotes em Indianapolis, localizada no estado de Indiana e Austin, no Texas. Chamada de "5G Evolution", a nova franquia de dados terá 40 vezes mais velocidade que o 4G, oferecendo 400 Mbps.

Com o novo passo da operadora, as empresas que oferecem serviços de banda larga começam a pensar em novas estratégias de negócio. Isso porque, o 5G disponibilizará a internet na casa dos gigabits por segundo, igualando as velocidades dos provedores.

Network 3.0

A filosofia da AT&T faz parte de uma atualização na infraestrutura da sua rede. Ou seja, a operadora está estudando deixar o seu hardware existente, impedindo investimentos de fibra.