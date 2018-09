Cibercriminosos usam camisas com estampas de Lula e Bolsonaro para aplicar golpe

09:56 · 17.09.2018

Os links são utilizados para roubar dados pessoas de usuários. (Foto: Divulgação; PSafe)

O período eleitoral proporcionou uma nova oportunidade para cibercriminosos. Através do laboratório ‘dfndr lab’, a startup de segurança PSafe identificou um golpe em que, por meio de dois links maliciosos espalhados pelo WhatsApp, hackers oferecem supostas camisas gratuitas de apoio a políticos influentes entre a população, tais como Jair Bolsonaro e Lula, para obter dados pessoais de usuários de smartphones.

Ao clicar em um dos links, o usuário acessa uma página que oferece camisas gratuitas e inclui imagens dos modelos. Logo abaixo, é requisitado o nome completo e endereço, com cidade e Estado onde reside, além de escolher o modelo de camisa desejado. Após preencher os campos, o usuário segue para a próxima página, em que aparece a mensagem: “Precisamos nos certificar que você não é um sistema automatizado. Para isto, por favor compartilhe com 10 pessoas/grupos manualmente”.

Por fim, a pessoa é redirecionada para um site no qual há uma notícia falsa falando sobre a distribuição das camisas com um conteúdo que incentiva as pessoas a participarem. O golpe já foi detectado mais de 61 mil vezes desde a última sexta-feira (14).