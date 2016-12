Chega ao fim a versão alternativa do Android

17:40 · 28.12.2016

O Cyanogen era conhecido por ser a versão alternativa do Android ( Foto: Reprodução )

O ano de 2016 está perto do fim e junto com ele, vai a "CyanogenMod", conhecida pela versão alternativa do sistema operacional Android. O anúncio já tinha acontecido na última sexta-feira (23), por meio de um porta-voz da Cyanogen Inc. De acordo com ele, todos os serviços da ferramenta serão parados a partir do sábado (31 de dezembro).

O principal motivo do fim da empresa, até o momento, foram alguns conflitos internos entre Steve Kondik (fundador) e Kirt McMaster (CEO). Eles queriam que o "CyanogenMod" chegasse pré-instalados nos smartphones, coisa que não deu certo.

Alternativa

Mesmo finalizado, a versão continuará funcionando nos dispositivos móveis em que ele foi instalado. Só que, eles serão atualizados de forma independente, ou seja, usuários que são fãs da plataforma irão programá-lo para que fique em execução.

LineageOS

Com o encerramento do "CyanogenMod", os desenvolvedores decidiram colocar suas forças no novo sistema operacional, o LineageOS, que ficará disponível a partir de 01 de janeiro.