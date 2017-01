Cerimônia de posse do presidente Trump é a transmissão ao vivo mais assistida no Twitter até hoje

09:56 · 26.01.2017

Trump tomou posse na última sexta-feira (20) como presidente dos EUA. FOTO: AFP

O PBS NewsHour, programa diário de notícias da rede de TV americana PBS, transmitiu ao vivo pelo Twitter na última sexta-feira (20) a cobertura da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao todo, a transmissão foi acompanhada globalmente por 6,824 milhões de visitantes únicos, tornando-se a transmissão ao vivo mais assistida no Twitter até hoje. Por volta das 11h15 (hora local), quando Trump fez o juramento de posse, a transmissão alcançou o seu maior pico de audiência, com 377 mil espectadores simultâneos.

Até então, a transmissão ao vivo mais assistida pelo Twitter havia sido a cobertura da noite de apuração dos votos, realizada pelo BuzzFeed News no dia 8 de novembro de 2016, que chegou a marca de 6,8 milhões de espectadores únicos. O número de visitantes únicos corresponde a quantidade de pessoas que assistiram a transmissão por pelo menos alguns segundos.

O canal PBS foi o parceiro de streaming exclusivo do Twitter para a cerimônia de posse. A transmissão teve ao todo seis horas de duração e pôde ser acompanhada, globalmente, pelo link inauguration.twitter.com ou no perfil do programa NewsHour. A cobertura foi liderada pela editora Judy Woodruff, acompanhada dos colunistas David Brooks (New York Times), Mark Shields, Amy Walter (the Cook Political Report), Jeff Greenfield (correspondente especial da PBS NewsHour Weekend), Lara Brown (TBC) e Karine Jean-Pierre (TBC).

No Twitter, a posse de Trump tornou-se o assunto mais comentado no mundo, com mais de 12 milhões de Tweets relacionados ao evento durante o dia 20 de janeiro, e um pico de 58.000 Tweets enviados por minuto.