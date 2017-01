Células do Anonymous Brasil ameaçam Anatel

11:59 · 13.01.2017 / atualizado às 12:02

Duas células brasileiras do Anonymous, a AnonBRNews e AnonOps já emitiram opinião contrária a intenção do governo brasileiro de acabar com internet banda larga fixa ilimitada. Segundo os grupos, o Governo Federal não deve se atrever a tentar, garante site TecMundo.

>>>Governo Federal vai acabar com banda larga fixa ilimitada no Brasil até o final de 2017

"Acabou a novela. Ministro diz que haverá, sim, limite na internet fixa no Brasil. Chegou a hora da internet dizer aos novos governantes quem é que manda nessa p*rra! Não se atrevam. Com amor, o povo", diz íntegra da declação das células.

Em 2016, as células tiveram sucesso ao sequestrar os computadores da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

E agora? Será guerra da internet ao Governo Federal?