Carro autônomo do Google é atingido por outro veículo

13:22 · 07.05.2018 / atualizado às 13:24

Um carro autônomo, modelo Chrysler Pacifica, da Waymo, que pertence ao Google, bateu em outro automóvel, na sexta-feira (4). O acidente aconteceu na cidade americana de Chandler, no estado do Arizona (EUA).

Apesar do modo autônomo acionado, tinha um operador no banco do motorista. Ele teve ferimentos leves. No entanto, a polícia local esclareceu que o veículo não teve culpa.

Ele foi atingindo pelo outro autómovel, que tentava, por sua vez, deviar de um carro que ia no sentido contrário.

"O carro da Waymo não é o veículo infrator. Aconteceu de estar no lugar errado, na hora errada", disse o policial, ao jornal local Phoenix New Times.

Segundo acidente em pouco mais de um mês

Em março, um carro autônomo da Uber, modelo Volvo XC90, atropelou e matou uma mulher, também no Arizona. A polícia identificou a vítima como Elaine Herzberg, de 49 anos, que morreu depois de ser levada ao hospital.

Neste acidente, o veículo também estava em modo autônomo, com uma operadora no banco do motorista.