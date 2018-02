Campainha inteligente fala com quem está à porta; vídeo

09:03 · 27.02.2018 / atualizado às 09:04

Campainha está à venda por US$ 149 ( Foto: Divulgação )

Campanha de sucesso no financiamento coletivo Kickstarter, a Belle é uma campainha inteligente que, segundo o fabricante, Netvue, utiliza inteligência artificial para reconhecer o rosto e falar com quem está à porta.

O aparelho conta com câmera HD, áudio bidirecional, Wi-Fi, integração com a assistente da Amazon, Alexa, além de outros recursos.

A meta do financiamento, de aproximadamente US$ 30 mil, já foi alcançada antes do prazo, que termina em 8 de março. O interessado pode comprar o gadget por US$ 149.

Como funciona

A Belle registra os rostos de quem vai à residência e, graças à inteligência artifical, reconhece essas pessoas em uma segunda visita. A campainha consegue, assim, estabelecer uma conversa personalizada e direcioná-lo ao membro da família a quem o convidado está procurando.

A configuração dos perfis dos moradores é feita pelo app Netvue Mobile App. Através do aplicativo, o usuário ainda consegue ver as imagens da câmera em tempo real no celular.

O sistema de áudio permite interagir em tempo real, como também deixar mensagens gravadas, do dono da casa para o visitante e vice-versa.

A campainha ainda pode ser programada para abrir para pessoas de confiança sem que ninguém esteja em casa.

A fabricante, que é americana, enviará os aparelhos comprados na campanha a partir de março deste ano. Veja mais detalhes sobre o produto clicando aqui.