Calça jeans que vibra é apresentada durante evento de tecnologia; vídeo

08:53 · 09.01.2017 / atualizado às 08:54

A Spinali Design apresentou durante a CES, evento de tecnologia que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, até domingo (8), uma invenção "diferente". A fabricante lançou uma calça equipada com geolocalização e dois sensores vibratórios no cinto, que fica conectado ao smartphone via Buletooth.

A peça indica, por exemplo, um endereço certo oscilando movimentos na parte direta ou esquerda do jeans. "Uma opção intuitiva para te ajudar a encontrar o carro ou um local de encontro", explicou a empresa.

A calça ainda bem com um botão que pode ser associado a suporte doméstico, segurança, informações sobre paradeiro de pessoas, soluções para trabalhadores, entre outras funcionalidades.

A Spinali Design também já tinha lançado biquinis que avisam sobre queimaduras solares, recurso que também está presente na calça.

Além de calça, a marca ainda oferece modelos de short e saia.