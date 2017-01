Cabos com tecnologia USB-C chegam ao Brasil

17:45 · 30.01.2017

A I2GO, empresa especializada em desenvolver acessórios para smartphones, anunciou no mercado a sua nova linha USB – C. Os cabos apresentam tecnologia que os deixam mais velozes e com mais compatibilidade. Os produtos estão presentes em lojas de tecnologia e em e-commerce, com valores que variam entre R$ 39,90 e R$ 59,90.

“Com maior desempenho dos que seus antecessores, USB-A e Micro USB , com potência de 2.4 Amp e velocidade de 480 mbps, eles conseguem transmitir muito mais dados comparados aos seus antecessores e ainda rodam vídeos com qualidade 4K”, explica Marcelo Castro, sócio fundador da I2GO.

A I2GO oferece três tipos de produtos

Cabo USB-C para C, que é o cabo com ambos conectores em “Tipo C”(R$59,90); Cabo USB-C para A, que é o cabo uma entrada USB-C e outra USB-A, que é a anterior, ele visa facilitar conexões com tomadas que ainda permanecem com a entrada USB-A, que são bastante utilizadas ainda no mercado (R$59,90); Adaptador de Micro USB para USB-C, ele é plugado no cabo comum de USB-C e possibilita o usuário manter seus cabos antigos (R$39,90).