Brasileiro vence Copa América do game Hearthstone

08:42 · 30.01.2017

Thiago “Coglorin” Pontes venceu a Copa América de Hearthstone

Deu Brasil mais uma vez na grande final da 1ª temporada da Copa América de Hearthstone, game da Blizzard. O jogador Thiago “Coglorin” Pontes, da Pain Gaming, fez prevalecer sua experiência neste campeonato e venceu o argentino Gladen99, por 3 a 1, no último domingo, 29, em São Paulo.

Os brasileiros não tiveram vida fácil nesta final. Logo de cara, Vinicius “vcT” Teixeira, um dos melhores jogadores brasileiros enfrentou o argentino Francisco “PNC” Leimontas, que é considerado o melhor jogador latino americano. O brasileiro chegou a ficar à frente no placar, mas o argentino reagiu e acabou virando a partida, vencendo por 4 a 2. No mesmo lado da chave, Coglorin enfrentou seu compatriota NescauBR, que era um dos novatos nesta final. Em uma partida bastante acirrada, Thiago conseguiu vencer sua série por 4 a 3. Do outro lado da chave, o outro brasileiro, Lucas “Rase” Guerra, não conseguiu superar o chileno Saitama, e acabou sendo derrotado pelo placar de 4 a 3.

Para chegar à final, Thiago, como único representante brasileiro ainda na disputa, enfrentou PNC. Em uma série de partidas disputadas no detalhe, o brasileiro fez prevalecer sua habilidade e venceu o argentino por 4 a 3. Na última partida desta temporada, Coglorin não teve dificuldades para impor seu ritmo e bater seu adversário com tranquilidade. Além do título, Thiago levará mais de R$ 12 mil em prêmios.

Agora os jogadores brasileiros se prepararam para as qualificatórias regionais para a grande final da temporada que será realizado nas Bahamas, entre 23 a 26 de março.

