Brasileiro cria vídeo e mostra como próximo iPhone poderia ser

15:00 · 04.02.2017

No 2º semestre deste ano, a Apple, como faz anualmente, deve apresentar mundialmente o novo modelo do iPhone. Como em 2017 é celebrado o aniversário de 10 anos do celular da marca, as especulações sobre como seria o smartphone se intensificaram. Artistas de computação gráfica, inclusive, fizeram vídeos que mostram como o aparelho poderia ser.

O brasileiro Thadeu Brandão foi um deles. Entre os boatos que correm no meio especializado, o próximo iPhone teria telas sem bordas e um botão frontal integrado no display. Vale destacar que a Apple nunca confirmou que lançará um modelo comemorativo este ano e tudo não passa de especulação.

Veja como seria o próximo iPhone, de acordo com Thadeu Brandão: