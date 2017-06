Brasil fica atrás até da Guatemala e Irã quando o assunto é qualidade do 4G

09:11 · 08.06.2017 / atualizado às 09:23

Segundo o último relatório da OpenSignal, divulgado no último dia 6 de junho, consultoria que avalia a qualidade da banda larga móvel no mundo, o Brasil tem uma das piores redes móveis de internet neste setor do planeta.

De acordo com o ranking, apenas em 55,29% das tentativas os brasileiros conseguem acessar uma real rede 4G. Nas outras vezes temos 3G ou até mesmo 2G para navegar.

Estamos, portanto, na 70ª colocação de um ranking com 75 países. Piores que o Brasil apenas Paquistão, Filipinas, Irlanda, Equador e Sri Lanka. Surpresa termos Irlanda no ranking já que o país tem várias sedes de países de alta tecnologia por lá.

Os 10 primeiros países da lista são:

1 - Coreia do Sul

2 - Japão

3 - Noruega

4 - EUA

5 - Hong Kong (considerado país para o ranking apesar de ser uma região administrativa da China)

6 - Holanda

7 - Lituânia

8 - Suécia

9 - Hungria

10 - Taiwan

Em velocidade de conexão, o Brasil não está tão ruim com 19,32 MBPs acima da média mundial que é de 16,2 Mbps. Ficamos à frente, inclusive de países como EUA e pegamos a 47ª posição. Mesmo assim, estamos bem longe dos 10 primeiros que, neste ranking são:

1 - Cingapura

2 - Coreia do Sul

3 - Hungria

4 - Noruega

5 - Holanda

6 - Luxemburgo

7 - Croácia

8 - Nova Zelândia

9 - Bulgária

10 - Austrália