Brasil é país que mais conversa sobre Super Bowl depois dos EUA

Charge feita pela NFL para homenagear Tom Brady ganhou o Twitter ( Foto: NFL )

O Brasil foi o país que mais conversou no Twitter sobre o Super Bowl neste domingo (5), com 1,5 milhão de Tweets, depois dos EUA. No mundo todo, a vitória do New England Patriots sobre o Atlanta Falcons gerou 27,6 milhões de Tweets.

No Brasil, o maior pico de conversas foi às 23h29, quando Lady Gaga encerrou seu elogiado show do intervalo. O segundo maior pico foi às 23h16, quando a cantora desceu do teto do NRG Stadium pendurada por cabos. E o terceiro foi à 1h27, quando o Patriots venceu o Super Bowl.

Os “Top 3” momentos mais comentados mundialmente na plataforma foram quando Patriots venceu o Super Bowl, o final da apresentação de Lady Gaga no show do intervalo e quando Danny Amendola converteu os dois pontos que empataram o jogo em 28 a 28 a 57 segundos do fim, levando a decisão para a prorrogação - primeira da história do Super Bowl.

Durante e após a partida, os atletas do Patriots mais mencionados no Twitter no mundo foram Tom Brady, James White e Julian Edelman. Os integrantes do Atlanta Falcons mais citados foram Julio Jones, Matt Ryan e Devonta Freeman.

Tom Brady tornou-se o primeiro quarterback na história da NFL a ganhar cinco Super Bowls, enquanto Bill Belichick também é o líder absoluto entre os treinadores principais, com cinco vitórias.

Marcas

