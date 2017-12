BlackBerry vai encerrar loja de aplicativos e outros serviços da empresa

13:57 · 19.12.2017

BlackBerry World, nos próximos dois anos. O anúncio foi feito na última quinta-feira (14), em BlackBerry 10, seu último sistema operacional, desde 2015, claramente demonstrando seu interesse em usar o Android em futuros smartphones, como fez com outros aparelhos, como o KeyOne e o Motion. A Blackberry vai encerrar diversos serviços, incluindo sua loja de aplicativos, a, nos próximos dois anos. O anúncio foi feito na última quinta-feira (14), em um post no seu blog oficial . A empresa não lançou mais nenhum novo aparelho com, seu último sistema operacional, desde 2015, claramente demonstrando seu interesse em usar oem futuros smartphones, como fez com outros aparelhos, como oe o

Segundo a empresa, o BlackBerry Travel deve ser o primeiro serviço desativado, com data de desligamento em fevereiro de 2018. O serviço de ajuda e planejamento de viagens da RIM foi um dos mais usados pelos usuários, facilitando a construção de itinerários e oferecendo pesquisa de passagens e hotéis pelo próprio smartphone, que ainda conseguia reunir os bilhetes enviados para o e-mail dentro do aplicativo do serviço.

Em seguida, é a vez do serviço de videoconferência Playbook, que deve encerrar seu funcionamento apenas um mês depois, em março do ano que vem. O Playbook foi lançado junto do tablet de mesmo nome em abril de 2011, para competir diretamente com o iPad2 e o Facetime, ambos da Apple, mas com foco no mercado coorporativo.

A maior perda para os usuários da empresa sem dúvidas será a desativação da BlackBerry World, a loja de aplicativos para os smartphones que rodam as várias versões do BBOS. O desligamento está programado para o último dia de 2019, 31 de dezembro. A empresa se compromete, entretando, a prestar pelo menos mais dois anos de suporte completo para o BlackBerry 10, bem como serviço de rede para os usuários de aparelhos rodando quaisquer versões dos sistemas operacionais da RIM.

Troca

Ainda na postagem, a RIM garante que está "trabalhando com seus parceiros" para oferecer um programa de troca e atualização de aparelhos. O objetivo seria que os atuais usuários da empresa que usam aparelhos antigos possam oferecer seus smartphones "obsoletos" como desconto na compra de um novo BlackBerry, como o KeyOne e o Motion.

Anunciado em fevereiro de 2017 e lançado em abril, o KeyOne é fabricado pela TCL Communication, a mesma que produz os aparelhos da Alcatel. Vendido por US$ 549 nos EUA, o smartphone mantém a identidade da empresa e traz um teclado físico para o usuário. Apesar disso, o sistema operacional BlackBerry 10 sai de cena e dá lugar ao Android 7.1 Nougat. O aparelho ainda vem equipado com uma tela de 4.5 polegadas em resolução Full HD, processador Qualcomm Snapdragon 625 com oito núcleos, 3GB de RAM e 32GB de espaço interno. As câmeras são de 8 e 12MP (frontal e traseira) e a bateria tem 3.505 mAh.

Mais recente do que seu irmão, o Motion foi anunciado em 8 de outubro pelo Twitter da empresa, mas diferente dele abandona o teclado físico. Lançado nos EUA em dezembro deste ano, a resolução, processador, espaço interno e sistema operacional do aparelho se mantém iguais aos do KeyOne, mas a memória RAM aumenta para 4GB e a bateria chega aos 4 mil mAh. A maior diferença para o irmão mais velho é a certificação de proteção IP67, que garante proteção total contra poeira e proteção contra imersão em água até 1m de profundidade. O Motion já está disponível em alguns mercados, como Canadá e Reino Unido, neste último por £$ 369.99.