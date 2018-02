Banco do Brasil terá atendimento via WhatsApp ainda em 2018

08:59 · 23.02.2018

O diretor de novos negócios do Banco do Brasil, Marcos Antônio Ascoli Mastroeni, anunciou quinta-feira (22) que a instituição financeira terá alguma forma de atendimento ao cliente via WhatsApp ainda no primeiro semestre de 2018.

"[A parceria] vai sair muito rápido. Eu estou falando que provavelmente ainda no primeiro semestre vai ter alguma coisa com o WhatsApp".

A afirmação foi feira durante o evento em que o banco anunciou uma parceria com o Facebook, dono do aplicativo de mensagens instantâneas. Agora os clientes do BB podem fazer transações bancários pelo Messenger, outro serviço da rede social.