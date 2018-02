Banco digital do Bradesco anuncia conta corrente gratuita

14:22 · 20.02.2018 / atualizado às 14:23

Com o objetivo de atrair mais usuários para o Next, banco digital do Bradesco, a plataforma anunciou o lançamento de uma conta-corrente gratuita para os novos clientes. O Next foi lançado em outubro do ano passado.

Intitulado de "Next na Faixa", o recurso oferece um plano que inclui a própria conta, um cartão de crédito internacional, da bandeira Visa, e benefícios como descontos junto a uma rede de parceiros, tudo sem custo para os clientes.

Anteriormente, ainda segundo matéria publicada no Estadão, o Next cobrava uma taxa mensal por serviços prestados que ia de R$ 9,95 a R$ 29,95.

Desde outubro, já foram feitos 1 milhão de downloads do seu aplicativo. Mais de 350 mil usuários abriram uma conta no Next.

Com o lançamento do "Next na Faixa", o Bradesco espera que a taxa de conversão dos usuários que baixam o app do Next e dos que realmente abrem uma conta no banco digital aumentem.

O programa de descontos do Next contempla empresas como 99, Uber, Hotel Urbano, Livraria Cultural, Natura, entre outros.