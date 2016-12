Avril Lavigne acusa Zuckerberg de bullying após criador do Facebook tirar sarro da banda Nickelback

09:40 · 26.12.2016 / atualizado às 09:41

A cantora Avril Lavigne fez um post em seu perfil do Twitter para acusar Mark Zuckerberg de bullying na última sexta-feira (23). O motivo da declaração da cantora foi um vídeo divulgado pelo criador do Facebook que mostra o funcionamento de Jarvis, a inteligência articifial que Zuckerberg desenvolveu para sua casa.

No vídeo, Mark fala com Jarvis, cuja voz foi gravada pelo ator Morgan Freeman, para controlar diversos aspectos de sua casa, como iluminação e guarda-roupas. Jarvis também é capaz de tocar música na casa. Quando o criador do Facebook pede a ele que toque "algumas músicas boas do Nickelback", Jarvis responde: "não posso fazer isso Mark. Não há músicas boas do Nickelback". Zuckerberg, então, responde algo como "eu sei, isso foi só um teste".

Vale lembrar que Avril Lavigne foi casada com o vocalista da banda, Chad Kroeger, entre 2013 e 2015 e não gostou da "brincadeira" de mau-gosto.

No texto publicado pela artista, ela diz que "talveja seja interessante ser mais responsável com relação a promover bullying, especialmente considerando o que está acontencendo no mundo atualmente". Avril ainda destacou que a banda Nickelback já vendeu 50 milhões de discos.