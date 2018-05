07:42 · 10.05.2018

A nova área de transferência do sistema operacional vai levar o conteúdo 'copiado' para a nuvem e de lá pode ser acessado por outros dispositivos ( Imagem: divulgação / Microsoft )

A Microsoft inicou, nesta quarta-feira (9), testes em uma nova versão do Windows 10. A compilação de beta número 17666 traz várias novidades, em especial uma esperada há muito pelos usuários: a possibilidade "copiar" em um computador e "colar" em outro.

A ação será possível graças a nova área de transferência do sistema operacional, que vai permitir levar o conteúdo 'copiado' para a nuvem e de lá ser acessado por outros equipamentos, como computadores e tablets, por exemplo. No futuro, acredita-se que dispositivos rodando iOS e Android também devem entrar na jogada.

A ferramenta também inclui um histórico do que foi copiado para acesso posterior, mesma ideia do recurso Linha do Tempo, que estreou no sistema em abril deste ano. Nele, o usuário consegue acessar tudo que foi feito no computador nos últimos 30 dias, inclusive dentro de aplicativos como Word e Excel. O objetivo é que usuários possam começar uma ação em um dispositivo e continuar em outro, da mesma forma que funciona a Continuidade, ferramenta da Apple lançada em outubro de 2014 na dupla macOS Yosemite / iOS 8.

Além do Ctrl+C/Ctrl+V na nuvem, a Microsoft também está trazendo um tema escuro para o Windows Explorer. O objetivo é que o navegador de arquivos do sistema combine com o tema padrão do Windows 10. A versão de testes ainda não mostra completamente como ficará o novo Windows Explorer, mas claramente foi pensada para completar o design sistema operacional.

Mais novidades

A Microsoft está fazendo algumas pequenas mudanças no Bloco de Notas, permitindo que os desenvolvedores usem finais de linha Unix / Linux ( LF) e terminações de linha Macintosh (CR) no aplicativo. Também será possível destacar palavras e usar um atalho de teclado ou um item de menu de contexto para pesquisar a palavra no Bing.

A Microsoft também está fazendo algumas mudanças sutis no Fluent Design nesta última versão de teste do Windows 10. Os conjuntos agora têm uma barra de título acrílica, e a experiência Alt-Tab agora inclui guias recentes do Microsoft Edge para alternar entre elas. Você pode desabilitar essa nova alteração Alt-Tab nas configurações multitarefa, e essa melhoria sutil se junta à nova ferramenta de captura de tela para o Windows 10.

A nova versão de testes do Windows 10 (17666 ) já está disponível para usuários cadastrados no programa Fast Insiders e os recursos devem estar disponíveis para usuários finais do Windows 10 até o final deste ano.