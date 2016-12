Asus anuncia lançamento de Zenfone custando menos de R$ 400

13:50 · 27.12.2016

A Asus ainda não sabe quando o novo modelo de smartphone chegará em outros países ( Foto: Reprodução )

A Asus, empresa especialista em eletrônicos, chegou ao Brasil em menos de três anos e em pouco tempo já está compondo os espaços de empresas mais consolidadas no mercado, como Samsung, LG e Motorola. Após brigar com os tops de linha, lançando as linhas Zenfone 3 (Deluxe e Ultra), a marca está desenvolvendo smartphones mais baratos. O produto da vez é o Zenfone Go 4.5 LTE, que custará em média US$ 100 ou R$ 328 na cotação atual.

Mesmo anunciando seu mais novo negócio mundialmente, o novo smartphones está disponível, até o momento, na Índia. A Asus ainda não tem uma previsão de quando o Zenfone Go 4.5 LTE chegará em outros países.

Especificações técnicas

Com por um valor bem inferior aos outros modelos da marca, o Zenfone Go 4.5 surpreende em seu acabamento. Isso porque, o aparelho conta uma liga metálica IMR em sua traseira, botões de volume abaixo da câmera e 3,6 mm de espessura.

Em relação a parte técnica, o Zenfone Go 4.5 conta com uma tela de 854 x 480 pixels de resolução presente numa tela de 4,5 polegadas. Câmeras de 8 (traseira) e 2 (frontal) megapixels. Baterias com suporte de 2.070 mAh e um processador qual-core Snapdragon 410, 1 GB de RAM e 8GB de espaço interno, que pode sofrer expansão de até 128 GB com um microSD.