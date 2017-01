Assistente de inteligência artificial pode ser desenvolvido pela Nokia

16:38 · 09.01.2017

O portal americano Engadget publicou nesta segunda-feira (09), que a Nokia registrou uma nova marca chamada de "Viki". Segundo o site, a novidade se trata de um assistente de voz específico para smartphones, parecido com outros no mercado como Cortana e Siri. Se for desenvolvido, esta será o primeiro assistente de inteligência artificial da empresa.

Perguntado sobre o novo registro da marca, um dos responsáveis da Nokia certificou ao portal americano que eles sempre estão desenvolvendo e registrando produtos da empresa. Muitas destas certificações não tem a ver com o lançamentos de novos produtos, mas uma forma de assegurar que aquela tecnologia não seja copiada.

Mesmo com a nova parceria com a HMD Global, não se sabe ao certo o que a Nokia poderá fazer com o "Viki", suposto assistente, e nem como ele poderá ser desenvolvido em seus dispositivos moveis.