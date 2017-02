Aprenda a detectar e evitar notícias falsas usadas como isca para ciberataques

12:12 · 06.02.2017

O que a morte de Bin Laden, o desaparecimento de voo MH370 da Malaysian Airlines, o nascimento do bebê real e a morte do Chaves têm em comum? Todos foram notícias de interesse internacional e que geraram a curiosidade dos usuários da Internet em acessar informações não oficiais, como fotos e vídeos. O que mais preocupa é que estes foram eventos usados como isca por cibercriminosos para gerar notícias falsas e espalhar, em redes sociais, campanhas maliciosas como spam e fraudes online.

Segundo Thiago Marques, analista de segurança da Kaspersky Lab, os cibercriminosos se aproveitam de notícias de grande interesse para oferecer suposto acesso a detalhes que não estão disponíveis por fontes oficiais e, assim, viralizar campanhas e programas maliciosos com a intenção de infectar o maior número de vítimas possível. "Notícias com imagens polêmicas, especialmente em redes sociais, são frequentemente utilizados por cibercriminosos como isca que levam a sites falsos, como também para espalhar malware ou software indesejado", alerta Marques.

De acordo com o especialista, ao clicar em links de notícias falsas, o usuário pode ser redirecionado para uma página onde, supostamente, poderá ver o vídeo, imagem ou informação. Porém, antes de acessar o site, ele pode exigir que o usuário compartilhe uma mensagem nas redes sociais e instale um plug-in. O software faz download de um programa indesejado, geralmente classificado como Adware, que interrompe a experiência online do usuário, exibe automaticamente anúncios enquanto você trabalha no seu browser, a fim de gerar lucro aos seus autores. Além disso, outras campanhas podem espalhar spam e até mesmo baixar outros malware, tais como Trojans bancários que roubam as senhas para serviços bancários online e, portanto, o dinheiro de suas vítimas.

Outras notícias falsas são geradas e propagadas com o objetivo de gerar pânico entre os cidadãos. No Brasil, existe um agravante relacionado aos sites que divulgam notícias falsas: eles costumam também publicar relatos verdadeiros entre matérias falsas, copiados de fontes confiáveis. Recentemente, um boato de que um ciclone de proporções catastróficas atingiria o litoral do Rio de Janeiro foi compartilhado em redes sociais e em grupos do WhatsApp. Essa notícia falsa surgiu por que a Marinha alertou sobre um ciclone que poderia se formar no oceano na altura do estado de Santa Catarina, no Sul do País. Com isso, o Centro de Operações Rio (COR) teve que emitir um comunicado oficial desmentindo o rumor. Além dele, a empresa de serviços meteorológicos Climatempo ajudou a desmentir o boato.

“A maioria dos usuários acredita tudo o que vê ou lê na internet, sem se preocupar em verificar a autenticidade da notícia”, comenta Marques. “Com isso, a internet e redes sociais tornaram-se o local perfeito para a criação e expansão de conteúdo falso e enganoso, graças a rápida capacidade de compartilhamento. Isso pode ser muito perigoso, pois pode colocar a segurança de pessoas em risco. É por isso que a publicação de notícias falsas está causando uma preocupação mundial”, completa o especialista.

A proliferação de notícias falsas tem tomado proporções tão grandes que diversas redes sociais tomaram medidas para conter a viralização, tais como a criação de um sinal de alerta para notícias que são consideradas potencialmente falsas. A maior preocupação é que alguns deles poderiam ser redirecionados para sites maliciosos, outros poderiam baixar malware ou spyware, clicando sobre eles.

Por isso e, por conta do Dia Internacional da Internet Segura, celebrado amanhã (7/2), a Kaspersky Lab preparou quatro dicas para que os usuários aprendam a distinguir o que é conteúdo falso do verdadeiro, afim de evitar que eles continuem se propagando rapidamente pela web, e colocando usuários em perigo:

1. Tenha cuidado ao buscar informações sobre notícias que acabaram de acontecer. Sempre que possível, procure diretamente fontes que ofereçam notícias oficiais.

2. Promoções que parecem boas demais para ser verdade, provavelmente não são. Não clique em links de fontes duvidosas. Se você clicar sobre esses anúncios, não divulgue informações pessoais ou confidenciais.

3. Verifique se o seu computador está atualizado com todas as atualizações de software (navegadores, plug-ins, patches de segurança).

4. Utilize um software de proteção, como o Kaspersky Internet Security, que protege PC, Mac, iPhone, iPad e Android contra infecções e ataques, bloqueia anúncios e avisa sobre sites perigosos.

Lembre-se que a curiosidade e descuido podem causar problemas sérios em seus dispositivos e pode até causar a perda de dados pessoais e dinheiro.