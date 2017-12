Apple Watch pode realizar eletrocardiogramas na próxima geração

09:17 · 22.12.2017 / atualizado às 09:19

Hoje, usuários do Apple Watch já podem comprar a KardiaBand, uma pulseira com um ECG fabricada pela AliveCor ( Foto: divulgação )

A Apple estaria desenvolvendo um novo monitor de coração avançado para as próximas gerações do seu relógio. Segundo o Bloomberg, futuros Apple Watches devem incluir a capacidade de realizar eletrocardiogramas em seus donos. A intenção seria transformar o acessório de moda de luxo em um dispositivo médico mais sério.

A versão de testes funciona quando o usuário encosta dois dedos, da mão que não está vestindo o aparelho, na carcaça de metal do dispositivo. O relógio então envia uma inofensiva corrente elétrica que chega ao tórax do usuário para rastrear sinais elétricos no coração e detectar quaisquer anormalidades como frequências cardíacas irregulares. Os resultados podem ajuda a prevenir acidentes vasculares cerebrais (AVC) e insuficiência cardíaca.

A vantagem do relógio seria o alto período de acompanhamento, diferente do exame feito em consultórios conhecido como eletrocardiograma, que monitora a atividade do coração períodos curtos, limitando sua capacidade de detectar possíveis anormalidade.

O Apple Watch tem um monitor de frequência cardíaca básico desde sua primeira versão, anunciada em novembro de 2014. O sistema atual usa LEDs e sensores de luz na parte inferior do relógio para rastrear mudanças no fluxo sanguíneo do coração de bombeamento. Em vez de simplesmente coletar dados históricos sobre o corpo, um ECG embutido tornaria mais fácil estabelecer a saúde do coração de um usuário e potencialmente detectar problemas cardíacos precocemente.

Lançado inicialmente como uma peça de moda, as segunda e terceira gerações focaram mais em saúde e condicionamento físico, com a inclusão de alertas para picos de frequência cardíaca anormais.

Investimentos

O setor de saúde é um dos maiores mercados em crescimento. Segundo dados compilados pela Bloomberg, Os gastos com saúde nos EUA preveem crescer de quase US$ 3,5 trilhões em 2016 para US$ 5,5 trilhões até 2025. A Alphabet, empresa dona do Google, tem duas divisões que estudam cuidados com saúde, enquanto a Amazon tenta, há quase duas décadas, entrar na indústria farmacêutica.