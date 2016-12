Apple teme adiar lançamento dos novos iPads por problemas de produção

17:13 · 26.12.2016 / atualizado às 08:44 · 27.12.2016

Com o adiamento previsto, a Apple ainda não se pronunciou sobre as novas datas de lançamento ( Foto: Reprodução )

Os fãs dos dispositivos móveis com sistema operacional iOS, tiveram um notícia ruim no dia de hoje (26). Isso porque, o site Digitimes anunciou que os iPads podem não ser lançados no próximo ano (2017), como era esperado, por conta de falhas nos chips acoplados nos produtos.

O grande problema não está nos mecanismos dos tabletes, mas em sua confecção. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), é uma das franquias que desenvolvem os chips da Apple, só que além da empresa americana, ela é responsável por outras corporações, como Samsung e MediaTek.

Pelo grande número de demanda, a TSCM não está com tempo suficiente para entregar suas encomendas no tempo previsto. Porque, a empresa teria que desenvolver três modelos de chips para cada dispositivo, a versão Pro, Air e outra inédita.

Anteriormente

Antes dos problemas de produção, os novos iPads estavam previstos para chegar ao mercado em março de 2017.