Apple reduz liderança do Spotify no mercado de música dos EUA

20:51 · 10.07.2018 / atualizado às 20:52 por Folhapress

A vantagem do Spotify sobre o serviço de streaming de música da Apple está se reduzindo nos Estados Unidos, e isso abala a imagem de invencibilidade do serviço pioneiro de streaming de música, que abriu seu capital recentemente.

Embora o Spotify continue a manter grande vantagem no mercado mundial, o crescimento mais rápido da Apple no maior mercado de música do planeta reflete a capacidade da companhia para promover seus serviços aos usuários de seus aparelhos.

O avanço da Apple Music no mercado de streaming foi demonstrada nas duas últimas semanas pelo lançamento do álbum Scorpion, de Drake, que deve se tornar o maior sucesso do ano.

Nas primeiras 24 horas, o álbum foi executado 170 milhões de vezes na Apple Music ante 130 milhões de vezes no Spotify, ainda que o número total de usuários deste último serviço seja três vezes maior.