Apple encerra oficialmente sua linha de roteadores sem fio AirPort

08:42 · 27.04.2018

É oficial, a Apple descontinuará oficialmente sua linha de roteadores sem fio AirPort, que atualmente incluíam o AirPort Express (R$ 829,00), o AirPort Extreme (R$ 1.649,00) e o AirPort Time Capsule (R$ 2.499,00). A empresa afirma que os produtos ainda estarão disponíveis em seu site oficial, nas lojas físicas e nos revendedores autorizados enquanto durarem os estoques.

A ação já era esperada, visto que a Maçã não atualizava o modelo de entrada desde 2012, enquanto os modelos Extreme e Time Capsule receberam novidades pela última vez em 2013. No final de 2016, a Bloomberg disse que a Apple tinha encerrado o desenvolvimento da linha AirPort e que os engenheiros responsáveis pelo projeto haviam sido transferidos para outros produtos.

Em janeiro de 2018, a empresa começou a vender o roteador Linksys Velop Mesh Wi-Fi, dando a entender que sua linha de roteadores realmente estava próxima do fim. Supostamente, a Maçã encerrou a linha AirPort para focar nos produtos que geram maior receita.

Os esquipamentos descontinuados forneceram benefícios exclusivos que não estão disponíveis nos dispositivos de terceiros. O backup integrado do Time Machine, bem como o AirPlay para caixas de som ligadas ao AirPort Express.

Os produtos eram bem completos. A última atualização de 2013 levou o padrão Wi-Fi 802.11ac aos modelos Extreme e Time Capsule, tecnologia que demorou a se popularizar entre os demais equipamentos do mercado, além de diversas outras que eram mais presentes em modelos destinados ao mercado empresarial, como NAT, DHCP, PPPoE, VPN, Proxy DNS, SNMP e IPv6.

Conforme faz com todos os seus produtos obsoletos, a Apple fornecerá serviços e peças para as estações base AirPort da geração atual pelos próximos cinco anos. A empresa compartilhou um novo documento de suporte (em inglês) oferecendo dicas sobre como escolher um roteador Wi-Fi para usar com dispositivos Apple. A recomendação é um roteador que ofereça 802.11ac, suporte de banda dupla, criptografia pessoal WPA2 e MIMO ou MU-MIMO.

Apesar de serem oficialmente obsoletos, nenhuma queda de preço foi implementada neste momento.