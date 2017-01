09:20 · 10.01.2017 / atualizado às 09:21

A Apple deve lançar três versões do iPad em 2017, de acordo com Ming-Chi Kuo, analista da KGI Securities.

Serão opções com 12.9, 10.5 e 9.7 polegadas. A primeira e segunda versões do novo iPad usarão um chip A10X e a terceira deve contar com processador A9.

Ainda de acordo com a KGI Securities, o segmento de tablets deve enfrentar quedas este ano, chegando a um índice entre 35 e 37 milhões de unidades vendidas.