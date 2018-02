Apple avisa: PCs com Windows XP e Vista não poderão mais acessar iTunes Store

09:04 · 26.02.2018

A Apple publicou, na última sexta-feira (23), um artigo de suporte onde avisa que em 25 de maio de 2018 computadores com Windows XP e Vista não poderão mais acessar a iTunes Store. A página também informa que Apple TVs de primeira geração também perderão o acesso à loja de conteúdos audiovisuais da Maçã na mesma data.

Segundo o artigo, a empresa vai implementar alterações de segurança nos servidores da iTunes Store que vão impedir que esses sistemas acessem a loja virtual. O artigo explica que que o iTunes continuará funcionando normalmente nesses sistemas, já que as mudanças feitas não afetam o uso do aplicativo para ver vídeos ou ouvir músicas, atualizar dispositivos como iPhone ou iPad e transmitir conteúdos via AirPlay para Apple TVs de segunda geração ou posterior.

Quando as alterações forem implementadas, PCs com Windows XP e Vista não poderão mais fazer novas compras ou refazer o download de músicas, filmes e séries previamente compradas. Para continuar tendo acesso completo a iTunes Store, o usuário deve atualizar o sistema operacional do seu computador para o Windows 7 ou posterior.

Já no caso da Apple TV de primeira geração não há muito o que ser feito, já que sem o acesso a loja, o equipamento fica com uso muito restrito. Como foi lançada em janeiro de 2007, há mais de 11 anos, o equipamento foi considerado obsoleto em setembro de 2015 pela empresa. A partir dessa data, a Maçã parou de oferecer qualquer tipo de suporte para a Apple TV de primeira geração, com exceção da Califórnia, onde a lei estadual exige que produtos vendidos no estado norte-americano ainda tenham mais dois anos de suporte adicionais.

Com isso, o produto fica restrito aos poucos canais que ainda oferecem suporte à primeira geração do dispositivo. Outra opção para continuar usando a caixa é baixar os conteúdos desejados da loja em um computador com Windows 7, ou posterior, e transferir para o equipamento obsoleto, que tem versões com 40 ou 160GB de espaço em disco.